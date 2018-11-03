В Запорожье в рамках экологической акции "Спасем Днепр вместе" выпустили в реку более 17 тысяч мальков белого толстолобика и карпа европейского, которые улучшат экосистему днепровского каскада. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В экологических мероприятиях возле молодежного пляжа приняли участие около 900 горожан.

Участники акции очистили побережье и дно акватории от 24 тонн мусора, высадили 85 деревьев, а также приняли участие в зарыблении Днепра.

Как рассказал главный специалист Запорожского рыбоохранного патруля Максим Бронзюк, всего в Днепр было выпущено около 2 тонн рыбы – белого толстолобика и карпа европейского, которые уничтожает агрессивные сине-зеленые водоросли, а также мусор растительного и животного происхождения, загрязняющий Днепр.

По словам Бронзюка, зарегулированность Днепра: с строительство на днепровском каскаде плотин и дамб, привели к тому, что река превратилась в искусственно созданную экосистему, которая требует помощи человека, в том числе биологической мелиорации, т.е. зарыбления экологически ценными видами рыб.

"Водохранилища постепенно зарастают, заиливаются. Поэтому такие рыбы, как белый толстолобик, карп существенно помогают жизнедеятельности реки. При этом зарыбление Днепра на данный период пока еще не достигло необходимых масштабов. Днепр нуждается в ежегодном зарыблении 4 млн мальков рыб, а на сегодня в реку выпускается 500-600 тыс. мальков в год", - отметил Бронзюк.

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