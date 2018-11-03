США грозят ввести ограничения против SWIFT - платежной системы, которая позволяет переводить средства между банками разных стран. Санкции последуют, если она не заблокирует переводы с участием иранских физ- и юрлиц, которые находятся в санкционном списке Вашингтона.

Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает "Укринформ".

"Во-первых, SWIFT не отличается от любой другой компании. Во-вторых, мы предупредили SWIFT, что Минфин настойчиво будет применять свои полномочия для того, чтобы продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, и что SWIFT попадет под санкции США, если будет оказывать услуги финансовых переводов отдельным иранским финансовым учреждениям, которые обозначены в санкционном списке", - заметил американский министр.

Кроме того, Мнучин отметил, что администрация США предупредила SWIFT о необходимости немедленного отключения от системы любого учреждения в Иране, которое окажется в списке санкций.

Он обратил внимание на возможные попытки обхода санкций из-за подставных лиц, что также должно преследоваться соответствующим образом.

Отметим, что с 5 ноября вступает в силу новый пакет антииранских санкций США. Уже появился их полный текст.

Ранее Трамп в образе из "Игры престолов" пригрозил новыми штрафными мерами. Впрочем, создатели сериала попросили его больше так не делать.