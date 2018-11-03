Юная азиатка стала Мисс Земля 2018. Фото красавицы и что о ней известно
Студентка из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен завоевала титул "Мисс Земля - 2018", сообщает Rappler.
Финал конкурса состоялся на арене, входящей в комплекс ТЦ Mall of Asia в филиппинской Маниле.
23-летняя девушка занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками. По данным издания, в 2010 году она впервые наблюдала за конкурсом и тогда у нее появилась мечта когда-нибудь представлять в этом состязании свою страну.
Кхань родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама. В презентационном ролике девушка рассказывала об экологическом проекте по защите реки Меконг и тех людей, чья жизнь зависит от этой водной артерии.
Фото: rappler.com
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