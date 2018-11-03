Священник, который на внедорожнике разрушил около десятка могил на кладбище Харькова, пояснил, что вынужден был заехать на могилы из-за перебегавшего дорогу человека.

В центре скандального инцидента оказался 59-летний протоиерей УПЦ МПМихаил Люшуков. По информации соцсетей, он родился в Белгородской области. Учился мужчина в Курской духовной семинарии.

По его словам, "погром" на кладбище произошел, когда он направлялся в храм, чтобы совершить ритуал погребения. Внезапно перед машиной выскочил человек.

"Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там на могилках вы прекрасно видите, что я находился конечно же в стрессовом состоянии. Я человек уже не молодой… И когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить", - рассказал священник.

Он уверяет, что приехавшие на место полицейские отвезли его в участник, где он сдал анализ на наличие алкоголя в крови. Результаты будут готовы 6 ноября.

"Я 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - сказал Люшуков, добавив, что он связался с многими родственникам, которым нанес ущерб.

Как ранее сообщала "Страна", Епископ УПЦ посвятил покаявшегося экс-священника Киевского патриархата в диаконы.