"Мне перебежали дорогу". Разрушивший 10 могил священник их Харькова рассказал свою историю
Священник, который на внедорожнике разрушил около десятка могил на кладбище Харькова, пояснил, что вынужден был заехать на могилы из-за перебегавшего дорогу человека.
В центре скандального инцидента оказался 59-летний протоиерей УПЦ МПМихаил Люшуков. По информации соцсетей, он родился в Белгородской области. Учился мужчина в Курской духовной семинарии.
По его словам, "погром" на кладбище произошел, когда он направлялся в храм, чтобы совершить ритуал погребения. Внезапно перед машиной выскочил человек.
"Для того, чтобы уйти от страшной трагедии, мне пришлось свернуть на могилки. Там на могилках вы прекрасно видите, что я находился конечно же в стрессовом состоянии. Я человек уже не молодой… И когда я вышел из машины, многие подумали, что я пьяный. Но ситуацию я могу разъяснить", - рассказал священник.
Он уверяет, что приехавшие на место полицейские отвезли его в участник, где он сдал анализ на наличие алкоголя в крови. Результаты будут готовы 6 ноября.
"Я 100% уверен, что никаких алкогольных и наркотических средств там не будет обнаружено", - сказал Люшуков, добавив, что он связался с многими родственникам, которым нанес ущерб.
Как ранее сообщала "Страна", Епископ УПЦ посвятил покаявшегося экс-священника Киевского патриархата в диаконы.