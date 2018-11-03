Италию сотрясает скандал с двумя украинцами, которые на расовой почве избили в метро Рима юношу из Индии и 57-летнюю украинку. О происшествии уже говорят в местных социальных сетях.

"Страна" собрала все подробности этой истории, в которую уже замешана и местная полиция, и украинские дипломаты в Италии.

Что произошло

В метро столицы Италии - Рима двое хулиганов-расистов, которые общались на украинском языке, сперва оскорбили, а затем избили молодого мужчину индийской наружности. Также до крови пострадала женщина, которая попыталась вмешаться и защитить его.

Первым об этом сообщило местное итальянское издание roma.fanpage.it.

"Йди на вулицю, бангладеш ***, я фашист ***, я тебе ***". Що ти мені тут махаєш, ***", - отчетливо слышно на видео. Затем один из хулиганов взял юношу за одежду, а через несколько мгновений ударил его.

Пострадавший был на две головы ниже его, но ответил. В этот момент оператор отвел камеру.

По данным итальянских журналистов, парень не реагировал на предшествовавшие нападению оскорбления и был избит только из-за своей индийской внешности. По словам очевидца, хулиганы около получаса открыто демонстрировали фашистские приветствия, прославляли Муссолини и выкрикивали расистские лозунги на украинском языке.

Когда двое хулиганов бросились на индийца, некоторые пассажиры, испугавшись, ушли, а другие попытались вмешаться: "Дама, которая попыталась примирить их, была брошена на пол и избита до крови", - сообщил один из пассажиров. Также они угрожали "порвать" любую другую девушку, которая попытается их разнять.

"Эта ненависть без стыда питается и легитимизируется сегодня, давайте очнемся, пока не стало слишком поздно", - говоря об инциденте отметил свидетель избиения.

Отметим, что в оригинальной заметке ни слова не говорится о национальности расистов.

Задержание расистов и пострадавшая украинка

Позже стало известно, что карабинеры Италии задержали двух украинцев, которые напали на индийца в римском метрополитене. Об этом сообщило издание Roma Today.

Задержанным по 23 года. В полиции отметили, что украинцы пытались ограбить 28-летнего индийца, но когда он оказал сопротивление, нанесли ему удары. Также жестоко избили вступившуюся за него пожилую женщину. Roma Today сообщает, что защитница была украинкой.

Пострадавший отказался писать заявление, но тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения.

Что же до украинки, то известно, что женщине 57 лет. Ее зовут Галина, она несколько лет живет в предместье Рима - Остии.

Женщина работает в столице Италии, в момент нападения она возвращалась домой. Она дала важные показания правоохранителям, так как понимала, что говорят украинцы. По ее словам, это было: "Я фашист, а ты приехал из Бангладеша. Я тебя сейчас ударю".

Сейчас Галина находится в больнице, как и 28-летний индиец. По данным правоохранителей, нападавшие в момент инцидента были пьяны, оба они проживают в Риме, хотя сами приехали из Украины. Один из них уже был замешан в происшествии с полицией.

Подтверждение из Украины

Украинские дипломаты, которые работают в Риме, заявили, что занялись этим делом - косвенно подтвердив, что задержанные - именно украинцы.

Украинские дипломаты активно поддерживают контакты с римской полицией, заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook. Он сказал, что его главная цель - обеспечение прав предполагаемых расистов.

"Главная цель - обеспечение прав задержанных. Доступ к материалам дела и встречу с задержанными будут возможны исключительно после документарного подтверждения гражданства задержанных и их эксплицитно выраженного желания такой встречи", - говорится в заявлении.

Посол заверил в том, что итальянские следователи объективно и непредвзято установят все обстоятельства дела и далее будет дана правовая оценка действиям, включая лозунги участников драки в вагоне римского метро.

Он также отметил, что в итальянцы в соцсетях массово критикуют украинцев за расистские выходки, и это наносит ущерб имиджу Украины.

"В то же время, уже сейчас можно констатировать, что характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о незаурядном ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий", - добавил Перелыгин.