Сегодня, 3 ноября, в Стамбуле состоялась встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана. Их разговор с глазу на глаз длился более одного часа.

После этого лидеры вышли на публику и рассказали, о чем они общались.

Так, стороны договорились до конца года завершить работу по созданию зоны свободной торговли между странами.

"Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашу цель относительно торгового баланса 10 млрд долл.", - отметил президент Турции.

По вопросу ситуации в Азовском море президент Украины заявил, что Турция не останется в стороне. "Мы договорились о координации наших действий по проблеме нарушения оккупационными властями Крыма прав человека на территории автономии, и мы подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем – в формате международных организаций, в частности, ООН", - подчеркнул Порошенко.

Сам Эрдоган вопрос Азова никак не прокомментировал.

Относительно войны на Донбассе, то Порошенко предложил лидеру Турции Эрдогану "активизировать диалог в части поддержки решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН".

"Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы Турция приняла участие в установлении мира на Донбассе через размещение свое миротворческой миссии в составе ООН", – отметил Порошенко.

В частности, сегодня был подписан меморандум о договоренностях между государственным концерном "Укроборонпром" и правлением военно-промышленного комплекса Турции.

Кроме того, по итогам встречи президентов Украины и Турции, завтра, 4 ноября, в Анталии откроется новое украинское консульство.

Как сообщалось ранее, сегодня Петр Порошенко в Стамбуле подписал с Варфоломеем документ о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата.