В Москве арестован школьник Кирилл, которого подозревают в изготовлении бомбы для 17-летнего подростка, взорвавшего здание ФСБ в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС.

При этом стало известно, что школьника, который изготовил самодельное взрывное устройство, которое взорвали в здании управления ФСБ по Архангельской области, ранее уже приводили в полицию.

Подозреваемого в изготовлении бомбы задержали на два месяца. Было установлено, что последний звонок погибшему от взрыва в здании ФСБ смертника был именно Кириллу.

Как информирует Телеграм-канал Mash, в апреле этого года Кирилл с другом залезли на теплоход "Князь Рюрик", изучали, что и как там устроено. "Охрана пацанов поймала и вызвала полицию. Но школьников на учет не поставили – привод первый, да и характеристика из школы хорошая", - говорится в сообщении, - "а уже через полгода Кирилл соберет бомбу, чтобы взорвать ее на празднике. К счастью, его успеют задержать".

Отец школьника, задержанного за сбор бомбы, был судим за участие в незаконных вооруженных формированиях.

"Сейчас отец Кирилла занимается грузоперевозками, но так было не всегда. В 1996 году его судили по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Сын родился уже после освобождения. Но, видимо, с генами не поспоришь", - пишут в телеграм-канале.

Также известно, что родители Кирилла в разводе, его воспитывает мама. Она работает бухгалтером.

Напомним, 31 октября в здании ФСБ Архангельска произошел взрыв. Один человек - сам преступник - погиб, трое пострадали.