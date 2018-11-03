В субботу, 3 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове "Шахтер" принимал киевское "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ).

Обе команды начали матч с атак. Киевляне - на правах догоняющих в турнирной таблице, а "горняки". Когда они не начинали матч чемпионата первым номером?

Моменты не заставили себя ждать, но мяч летел то мимо ворот, то уверенная игра вратарей Пятова и Бойко оканчивала атаки обеих команд.

У киевлян раз за разом получались атаки по левому флангу, завершавшиеся передачами Сидклея в штрафную "горняков". В середине тайма один из таких пасов чудом не замкнул Вербич.

Шахтер отвечал атаками по центру и слева, где традиционно сильно смотрелся Исмаили. Но открыть счет первыми удалось подопечным Александра Хацкевича.

На 44-й минуте матча Шапаренко в штрафной замкнул очередной пас, на этот раз головой, от Сидклея с левого фланга атаки горняков.

Вскоре после перерыва счет сравнялся. Вышедший на замену между таймами Тайсон прострелил в штрафную Динамо с правого фланга, где первым оказался Мораес.

Второй тайм продолжался во взаимных атаках. Судьба матча решилась в концовке. Уже в добавленное время сперва на поле произошла стычка, окончившаяся удалением Кендзеры и желтыми карточками еще двум гостям. А в буквально последней атаке на ворота Динамо красивым ударом отличился Виктор Коваленко.

Как сообщала "Страна", матч проводили под охраной двух тысяч копов. Дополнительно были привечены курсанты и сотрудники Нацгвардии.

Также стало известно, что Харьков подаст заявку на право проведения Суперкубка УЕФА-2021. А в местном ТРЦ "Караван" открылась фотовыставка "Шахтера" о Лиге чемпионов.