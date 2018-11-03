В Херсонской области на государственных испытаниях впервые за 19 произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко, передает "Интерфакс-Украина".

"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильного ЗРК С-300В1, расчет которого уничтожил две цели", - отметил Муженко.

Видео: facebook.com/v.muzhenko

"Успешные боевые пуски из восстановленных ЗРК малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского ОПК", - подытожил начгенштаба.

ЗРК С-300В - серия советских/российских универсальных многоканальных зенитных ракетных системпротивовоздушной/противоракетной обороны фронтового звена сухопутных войск. Разрабатывалась в рамках создания унифицированной системы ПВО С-300 с 1969 года для замены ЗРК 2К11 "Круг" в сухопутных войсках. В полном составе на вооружение принята в 1988 году.

Ранее сообщалось, что с 1 по 4 ноября небо над Черным морем в Херсонской области из-за испытаний ракет средней дальности перекроют.