Под Харьковом в лесополосе нашли мертвой пропавшую школьницу
В Харьковской области в субботу, 3 ноября, нашли мертвой 15-летнюю Алису Онищук, пропавшую накануне. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.
Тело школьницы из поселка Бабаи нашли в лесополосе в соседнем населенном пункте Покотиловка.
Отмечается, что последний раз девочку видели 2 ноября около 7:20 утра. Тогда Алиса поехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в Харькове, однако домой так и не вернулась.
К ее поискам был привлечен весь личный состав районной полиции.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
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