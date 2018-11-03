В Харьковской области в субботу, 3 ноября, нашли мертвой 15-летнюю Алису Онищук, пропавшую накануне. Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Тело школьницы из поселка Бабаи нашли в лесополосе в соседнем населенном пункте Покотиловка.



Отмечается, что последний раз девочку видели 2 ноября около 7:20 утра. Тогда Алиса поехала на учебу в архитектурно-строительный колледж в Харькове, однако домой так и не вернулась.

К ее поискам был привлечен весь личный состав районной полиции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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