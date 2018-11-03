В Стамбуле завершилась встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Петра Порошенко, сообщает агентство "Анадолу".

По информации издания, переговоры прошли в резиденции Эрдогана "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час и 15 минут.

Лидеры государств говорили один на один, поэтому о содержании этих переговоров пока ничего не известно.

Петр Порошенко и Тайип Эрдоган, фото - aa.com.tr

Далее проходит VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Украина под руководством лидеров обоих государств также за закрытыми дверями.

Ожидается, что по результатам переговоров последует подписание двусторонних документов.

Напомним, президент Петр Порошенко начал свой визит в Турцию 3 ноября с открытия мемориальной таблички на доме, где было посольство Украинской Народной республики в Османской империи в 1919-1922 годах. Потом он посетил Стамбульский университет, где встретился со студентами и преподавателями отделения украинского языка и литературы.

Позже он провел встречу с Варфоломеем, где подписал документ о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата.

Также Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции.