Разговор Порошенко и Эрдогана с глазу на глаз длился более часа
В Стамбуле завершилась встреча президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Петра Порошенко, сообщает агентство "Анадолу".
По информации издания, переговоры прошли в резиденции Эрдогана "Мабейн" во дворце "Йылдыз" и длились 1 час и 15 минут.
Лидеры государств говорили один на один, поэтому о содержании этих переговоров пока ничего не известно.
Петр Порошенко и Тайип Эрдоган, фото - aa.com.tr
Далее проходит VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция - Украина под руководством лидеров обоих государств также за закрытыми дверями.
Ожидается, что по результатам переговоров последует подписание двусторонних документов.
Напомним, президент Петр Порошенко начал свой визит в Турцию 3 ноября с открытия мемориальной таблички на доме, где было посольство Украинской Народной республики в Османской империи в 1919-1922 годах. Потом он посетил Стамбульский университет, где встретился со студентами и преподавателями отделения украинского языка и литературы.
Позже он провел встречу с Варфоломеем, где подписал документ о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата.
Также Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции.