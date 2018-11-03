Сегодня Петр Порошенко отправился с визитом в Турцию. Там он встретился с главой Вселенского патриархата Варфоломеем и заключил с ним ряд соглашений по будущему автокефалии для Украины.

Многие оценили их как некий ритуальный акт, который повторяет то, о чем уже и так было известно после решений Константинополя от 11 октября - о подготовке к предоставлению Томоса об автокефалии.

"Страна" приводит основные пункты этих договоренностей, о которых известно на данный момент, и реакцию на них.

Что решили Порошенко и Варфоломей

"Соглашение, которое мы сегодня подписали… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами Православной Церкви", - сказал Петр Порошенко государства журналистам после встречи с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле.

Также президент заявил, что предоставляя Томос, Константинопольский патриарх признает независимость украинской Церкви.

"Это соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине, Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятеля", – пояснил Порошенко в Facebook.

Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: "Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

Также в соглашении указано, что в столице будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата (скорее всего, речь про Андреевскую церковь - ред.), которая фактически будет посольством, представительством Фанара в Киеве.

"Это и есть ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского Патриархата," - говорится в сообщении.

Официально дату вручения Томоса ни власти, ни церкви не называют - равно как и время проведения собора, который, по словам главы УПЦ КП Филарета, зависит от экзархов Константинополя. Однако митрополит Киевского патриархата Михаил Зинкевич заявил сегодня, что автокефалию Украине дадут до 13 декабря - дня апостола Андрея Первозванного, который, по преданию, первым принес христианство на Русь.

В эту дату "все должно завершиться", сказал Зинкевич.

"Если Верховная Рада приняла решение об открытии подворья (Константинополя в Андреевской церкви - ред.), то мы знаем о том, что 13 декабря у нас праздник Андрея Первозванного. Храм передали, документы, я думаю, уже оформили, остается служить там службу. А как они могут служить там службу, не привезя нам Томос? Потому что это одно из решений – Томос и православный храм Константинопольской Церкви на территории Украины. Поэтому я считаю, что до 13 числа. Они оформят и Томос, и приедут на открытие храма", - рассуждает Зинкевич.

Кроме того, в соглашениях записано, что Андреевская церковь становится подворьем Константинополя в Киеве.

Реакция Сети на соглашения

В РПЦ заявили, что встреча Порошенко и Варфоломея не означают создания украинской церкви.

"Читаю заголовок: "Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви". Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: "Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом". Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет? И еще просите это комментировать? Поясняю для тех, кому ничего не говорят слова о "правиле трех источников": Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать.

Могу сказать, что все эти "конкордаты" украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине", - написал в Telegram глава Синодального отдела РПЦ по связям с общественностью Владимир Легойда.

"Порошенко подписал соглашение о сотрудничестве с Вселенским патриархатом.

Как человеку, далекому от церковных дел, объясните, какое соглашение может подписать президент, по закону представляющий светское государство, с церковью?

Ларьки Рошен в Стамбуле или люцифер просто зашёл на приём к Богу?", - интересуется адвокат Андрей Смирнов.

"Петруччо очень хотел провести "собор" и "провозгласить" запуск Церкви имени себя любимого. Аккурат перед выборами.

Но, что то пошло не так и "собориты" перессорились даже не приступив к объединению. Пришлось срочно лететь в Стамбул подписывать "угоду".

Бо, бачь, пипл перестал хавать - уже пэрэмога, чи таки зрада!? На лицо все признаки запущенной формы "собореи"", - оценивает ситуацию политолог Михаил Павлив.

"По Договору Порошенко-Варфоломея.

1. Президенту нужно было срочно продолжить и нагнетать сериал "Томос", особенно на фоне активизации темы тарифов, где он разгромно проигрывает оппонентам;

2. Именно поэтому был подписан Договор, который не приближает и не отдаляет Томос, но: 2.1. Создает юридическую базу под деятельность государства в этой сфере на фоне прямых запретов в Конституции и законодательстве; 2.2. Создает юридическую базу для деятельности Константинопольского Патриархата на территории Украины (решение по Андреевской церкви?) - попытка легализировать ставропигию; 2.3.Делает Президента участником Объединительного собора и приготовлений к нему (прежде всего политически и юридически, но и физически); 2.4. Фиксирует вмешательство государства в религиозные дела.

3. Очень интересен статус этого документа. Если это международный договор, то его должен ратифицировать Парламент - значит сериал будет продолжаться и отвлекать внимание от платежек".

"Видно, что не лепится у Порошенко никакой новый информационный повод. Но сенсацию создать надо. Может подписать какое-нибудь ненужное соглашение со Вселенским Патриархом? Чтоб вроде ничего нового, но опять запустить новость в телевизор?

Поехал, подписал соглашение о сотрудничестве. А каком сотрудничестве? Причём тут Президент? Если для дешевого пиара не будет больше других сенсаций, подпишите ещё торжественный акт выполненных работ, а потом такую же таблицу разногласий или акт сверки, на худой конец.

Чтоб с отдельным визитом, церемонией, обменом грамотами и орденами. Ну чтоб ещё три-пять раз продать это же самое в телевизоре и обменять ещё на одну десятитысячную своего вшивого рейтинга", - утверждает юрист Андрей Портнов.

Журналист Сакен Аймурзаев считает, что Порошенко сегодня "взял с Варфоломея расписку" в даровании Томоса. При этом он считает происходящее пиаром.

"Если посчитать до ста, пока утихнет пафос и желание громко петь многая лета, то станет понятно, что сегодня Петр Алексеич просто взял с Варфоломея расписку на получение Томоса. Теперь можно не спешить и уламывать упрямых и сварливых украинских архиереев. Расписку постсоветский человек уважает.

Ну и еще Порошенко поздравил патриарха: на этих выходных в Стамбуле гуляют - 27 лет назад Варфоломей стал предстоятелем.

Красивый чудотворный пиар. И, безусловно, прямое вмешательство государства в дела церковные, как в православии принято, хоть в русском, хоть в антирусском. А ведь всю жизнь за это католиков ругали".

Журналист Виктор Трегубов, поддерживающий Порошенко, так же не понимает, в чем новизна "Стамбульских соглашений".

"Ребята, если честно, я пока не понимаю, что произошло в Константинополе.

Подписали эдакий конкордат о создании поместной церкви в Украине? Так и раньше планировали.

Оформили создание ставропигиального представительства Вселенского престола в Киеве? Так уже раньше оформляли.

Тут сейчас мяч вроде был на украинской стороне поля - уже украинские епископы и клирики должны были согласовать устав и предстоятеля новой церкви, дабы провести Собор. И, по доносившимся из под ковра слухам, там все сейчас в обычной для нашей страны модели обсуждения "разборки на хуторе".

Вот если сегодняшнее соглашение поможет как-то ускорить эту дискуссию, возможно, усилив роль и позицию Вселенского престола в ней - тогда ок.

Но это если и было оговорено, то в неофициальной части".

"Что означает подписание в Стамбуле Порошенко и Варфоломеем Соглашения о сотрудничестве по предоставлению статуса поместной церкви Украине?

С одной стороны сам факт появления документа такого формата является удивительным.

А с другой - закономерным. Потому что это своего рода гарантийная расписка со стороны Вселенского патриархата, что Томос будет - несмотря на то,

когда в Украине церкви между собой разберутся (а здесь уже и сейчас есть проблемы). И несмотря на то, какова будет судьба самого Варфоломея (умрет своей смертью, или убьют его русские - многая лета Патриарху конечно)", - считает журналист Игорь Соловей.