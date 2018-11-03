Стартовые составы матча Шахтер-Динамо. На поле вышли Шапаренко, Болбат и Дентиньо
В эти минуты в Харькове в рамках Премьер-лиги чемпионата по футболу встречаются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
Стали известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Майкон – Дентиньо, Патрик, Болбат – Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Матвиенко, Нем, Коваленко, Тайсон, Тотовицкий.
"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.
Запасные: Бущан, Сидорчук, Че-Че, Морозюк, Гармаш, Шабанов, Супряга.
"Страна" ведет онлайн-репортаж матча Шахтер-Динамо в Харькове. Кроме того, матч транслирует онлайн "Футбол 2".
Напомним, что клубы уже играли в этом сезоне УПЛ, матч первого круга завершился победой киевлян со счетом 1:0.
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