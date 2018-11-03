В эти минуты в Харькове в рамках Премьер-лиги чемпионата по футболу встречаются киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Стали известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Майкон – Дентиньо, Патрик, Болбат – Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Матвиенко, Нем, Коваленко, Тайсон, Тотовицкий.

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Миколенко, Пиварич – Буяльский, Шепелев – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че-Че, Морозюк, Гармаш, Шабанов, Супряга.

"Страна" ведет онлайн-репортаж матча Шахтер-Динамо в Харькове. Кроме того, матч транслирует онлайн "Футбол 2".

Напомним, что клубы уже играли в этом сезоне УПЛ, матч первого круга завершился победой киевлян со счетом 1:0.