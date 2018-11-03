Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда указал, что соглашение, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает создания автокефальной украинской церкви.

Об этом говорится в телеграм-канале Легойды.

"Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь особо нечего комментировать", - объяснил суть соглашения Легойда.

По его словам, "все эти "конкордаты" украинкой власти с Фанаром (район, где расположена резиденция Константинопольского патриарха в Стамбуле, - ред.) ничего не меняют для миллионов верующих в Украине".

Напомним, во время визита в Стамбул 3 ноября Петр Порошенко подписал с Вселенским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. В своем Twitter Порошенко отметил, что считает этот день "историческим", поскольку это соглашение "завершает процесс, чтобы предоставление томоса произошло по всем канонам православной церкви".