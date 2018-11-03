Главная военная прокуратура подтвердила, что открыла производство по угрозам и шантажу в адрес журналиста "Страны" Вячеслава Селезнева. Его пытался вербовать оперативник отдела "Т" СБУ Александр Хаиндрава.

Такая информация содержится в ответе ведомства на запрос "Украинских новостей".

"Главной военной прокуратурой 21.09.2018 в ЕРДР внесены ведомости о совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст. 345-1 (Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности) Уголовного кодекса", - сказано в ответе на запрос.

Отмечается, что расследовать преступление поручено Главному следственному управлению Национальной полиции.

Напомним, что в открытии дела по третьей статье - превышение служебных полномочий сотрудником СБУ - "Стране" было отказано.

Скандал с "агентом Пушкиным" разразился в сентябре. Нашего фотокорреспондента Вячеслава Селезнева шантажировал сотрудник СБУ Александр Хаиндрава, который требовал сообщать ему информацию о жизни редакции "Страны" и "собирать компромат" на ее сотрудников.

Сын полковника КГБ и чиновницы с Банковой. Кто такой Александр Хаиндрава, который вербовал журналиста "Страны"