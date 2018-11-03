Украинские дипломаты активно поддерживают контакты с римской полицией после инцидента с украинцами, избившими индуса в метро, которых впоследствии арестовали.

Об этом заявил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook.

"Главная цель - обеспечение прав задержанных. Доступ к материалам дела и встречу с задержанными будут возможны исключительно после документарного подтверждения гражданства задержанных и их эксплицитно выраженного желания такой встречи”, - говорится в заявлении.

Посол заверил в том, что итальянские следователи объективно и непредвзято установят все обстоятельства дела и далее будет дана правовая оценка действиям, включая лозунги участников драки в вагоне римского метро.

"В то же время, уже сейчас можно констатировать, что характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о незаурядном ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий", - добавил Перелыгин.

Фото: facebook.com/yevhen.perelygin

Напомним, что неприятный инцидент случился в метро столицы Италии 1 ноября. Двое хулиганов-расистов, которые общались на украинском языке, сперва оскорбили, а затем избили молодого человека азаитской наружности.