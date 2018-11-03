Андреевская церковь в Киеве, которую в октябре Верховная Рада передала в пользование Вселенскому Патриархату, станет "постоянным представительством матери-церкви в столице Украины".

Об этом сообщил Вселенский патриарх Варфоломей после переговоров с Порошенко в Стамбуле, передает "Униан".

Варфоломей поблагодарил Петра Порошенко за принятое решение, а также отметил, что молится, чтобы в ближайшее время посетить Украину. Кроме того, Вселенский патриарх передал благословение украинскому народу.

Напомним, 18 октября на заседании Верховной Рады 237 депутатов поддержали проект о передаче Варфоломею Андреевской церкви. В этот же день глава парламента Андрей Парубий подписал соответствующий закон.

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