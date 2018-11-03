В пятницу, 2 ноября, в Киеве 15-летняя девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Она прыгнула с пожарной башни в лесу.



На месте трагедии находились четверо ее товарищей. По прибытию полиции подростки находились поблизости и плакали. По их словам, девушка, перед тем как совершить суицид, со всеми попрощалась.

Правоохранители предварительно установили, что у нее были какие-то "любовные проблемы".

Как сообщала "Страна", в конце октября под Черниговом нашли мертвыми мать с двумя ее малолетними детьми. Женщина покончила с собой, повесившись.

Селяне считают, что причиной самоубийства матери и смерти детей стал кредит, взятый на лечение дочери.