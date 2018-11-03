Россия депортирует в Украину Максима Шандрова, который, согласно информации в базе данных "Миротворец", служил снайпером в сепаратистском батальоне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По данным Штефана, Максима Шандрова задержали в Нижнем Новгороде, а решение о депортации 22 октября принял Лукочновский суд Нижегородского района. Бывшего снайпера собираются отправить в Одессу, при этом в суде он настаивал на том, что в Украине ему грозит опасность, что никак не повлияло на конечное решение.

Скриншот: Facebook/ Анатолий Штефан Штирлиц

Согласно данным на "Миротворце", позывной Шандрова "Макс Одесса", он служил снайпером у сепаратистов с 2014 года.

Скриншот: myrotvorets.center

Напомним, украинку депортировали из Польши из-за антиправительственной деятельности ее мужа.

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