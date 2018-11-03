Советник главы МВД Зорян Шкиряк, который ранее рассказывал, что тренирует нардепа Антона Геращенко в тренажерном зале, запустил новый челлендж в поддержку здорового образа жизни.

"Сегодня только про хорошее - спорт. Движение - это жизнь, а жизнь - это движение. А я за мощную пропаганду здорового образа жизни и физической активности", - написал Шкиряк у себя в Facebook, выложив свои фото из спортзала.

Пользователи сети уже успели подшутить по этому поводу. "Люди, не ведитесь. На одном фото Зорян, а на втором - Шкиряк. Они по очереди занимаются вдвое меньше", - пишут в комментариях к посту политика.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Напомним, ранее 47-летний Зорян Шкиряк хвастался своим торсом на отдыхе у себя на родине - в Закарпатской области.

Тогда пользователи соцсетей в комментариях отмечали его "посвежевший" вид и публиковали восторженные смайлики.