3 ноября в Египте разбился российский истребитель МиГ-29М. Об этом со ссылкой Объединенную авиастроительную корпорацию сообщает "Интерфакс".

Истребитель потерпел крушение во время тренировочного полета. Сообщается, что специалисты ОАК собираются полететь на место происшествия, чтобы принять участие в расследовании.

По информации "Коммерсанта", речь об одном из истребителей МиГ-29М/М2, поставленных в Египет в течение текущего года. Также сообщается, что пилот во время инцидента катапультировался, сейчас нет угрозы его жизни. Среди причин аварии называют, в том числе, его возможную ошибку, а также технические проблемы.

Напомним, неделю назад в Англии разбился вертолет владельца "Лестера". Сам он тоже погиб.

Также мы писали, что в Винницкой области в ходе учений разбился истребитель Су-27. Оба пилота - украинец и американец - погибли.