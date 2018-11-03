Дата проведения Объединительного собора православных Церквей в Украине до сих пор неизвестна, он может состояться и в ноябре, но окончательное решение по срокам будет принимать Вселенский патриарх.

Об этом сообщил предстоятель УПЦ КП Филарет, передает "Радио Свобода".

"Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя", - сказал он.

Также Филарет добавил, что руководить и председательствовать на соборе будут украинские архиереи, а представитель Вселенского патриарха будет лишь присутствовать на мероприятии. По словам предстоятеля УПЦ КП, подготовка к собору уже началась, он может состояться и в ноябре, но точно об этом неизвестно.

Отметим, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе. В его рамках представители украинских православных церквей примут решение об объединении церкви и выберут ее предстоятеля.

Напомним, Варфоломей лично вручит Томос главе новой церкви после собора.

Также мы писали, что Порошенко и Варфоломей подписали документ о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата.