В Великобритании власти разоблачили 30-летнего иммигранта, который выдавал себя за 15-летнего, чтобы посещать среднюю школу в городе Ипсвич. Об этом пишет Ipswich Star.

Мужчина посещал 11 класс учебного заведения. Ему каким-то образом удалось ввести в заблуждение иммиграционные власти при подаче запроса на предоставление ему убежища в Соединенном Королевстве.

По словам его одноклассников, мигрант просто хотел получить местное школьное образование, так как то, которое он получил у себя в стране, Британия не признает. Разоблачить обман удалось благодаря жалобе одного из родителей одноклассников, который рассказал, что его ребенок не хочет идти в школу, так как его смущает присутствие во время ланча за одним столом с ним человека в два раза старше его.

Напомним, в Тулузе нелегальный мигрант съел паспорт, чтобы его не депортировали.

Также мы писали о том, как нелегальный мигрант спас ребенка и получил за это гражданство Франции.