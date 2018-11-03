Во время нападения украинцев на индийца в метро Рима пострадала 57-летняя женщина, которая уже несколько лет проживает в Италии. Об этом пишет Corriere della Sera.

Украинка помешала молодым людям, которые нападали на индийца и пытались его ограбить. Появилась информация, что защитницей мигранта оказалась 57-летняя гражданка Украины Галина, которая несколько лет живет в городе Остия.

Женщина работает в Риме, в момент нападения она возвращалась домой. Она дала важные показания правоохранителям, так как понимала, что говорят украинцы. По ее словам, это было: "Я фашист, а ты приехал из Бангладеша. Я тебя сейчас ударю".

Сейчас Галина находится в больнице, как и 28-летний индиец. По данным правоохранителей, нападавшие в момент инцидента были пьяны, оба они проживают в Риме, хотя сами приехали из Украины. Один из них уже был замешан в происшествии с полицией.

Напомним, инцидент произошел около 21:30 вечера 1 ноября. Двое хулиганов-расистов, которые общались на украинском языке, сперва оскорбили, а затем избили молодого человека азаитской наружности, после того, как за него заступилась пассажирка, и она получила кулаком по голове.

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