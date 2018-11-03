Сегодня, 3 ноября, на Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений ООС, в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Об этом пресс-центр Министерства обороны Украины.

"С полуночи со стороны села Саханка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Широкино", - рассказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования вели обстрелы в районе Золотого-4, из гранатометов – вблизи Водяного, из вооружения БМП – в районе Первомайского.

"Защитники Украины несколько раз из стрелкового оружия адекватно принуждали врага к соблюдению режима тишины. В результате боевых действий с начала текущих суток один украинский военный получил ранения. Сейчас он получает квалифицированную помощь в военном мобильном госпитале", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, обстановка на линии фронта на Донбассе является контролируемой украинским военными из состава ООС.

Как сообщала "Страна", бойцы из "Донбасса" вновь заявляют об избиениях командирами.

Также стало известно, что потерянный беспилотник ОБСЕ на Донбассе сбили российские военные.