Телеканал HBO, который занимается производством сериала "Игра престолов", призвал президента США Дональда Трампа не использовать киносагу в политических целях после его твита "Санкции близко". Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш товарный знак не присваивали бы в политических целях", - говорится в комментарии телеканала. Кроме того, в твиттер HBO появилась запись: "Как бы вы сказали "неправомерное использование товарного знака" на дотракийском?" (Дотракийский - вымышленный язык, используемый в сериале, - Прим.Ред).

CNBC отмечает, что ранее отсылки к "Игре престолов" делала конкурент Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Так, издание Business Insider сообщало, что Хилари Клинтон сравнивала себя с героиней книг и сериала Серсеей Ланнистер в своих мемуарах.

"Толпы на ралли Трампа бесчисленное количество раз призывали к тому, чтобы я отправилась в тюрьму. Они кричали "Виновна, виновна", как религиозные фанатики в Игре престолов" кричали "позор, позор", когда Серсея Ланнистер возвращалась в Красный замок", - писала Хилари Клинтон.

Напомним, Трамп разместил в преддверии иранских санкций в своем Twitter картинку, стилизованную под постер сериала "Игра престолов". На нем изображен президент и надпись "Санкции близко. 5 ноября" (Sanctions are coming. 5 November). Подпись к изображению схожа с известной цитатой из сериала - "Зима близко".

Фото: Twitter/Donald J. Trump

Ранее появился текст антииранских санкций США, вступающих в силу с понедельника.

Как сообщала "Страна", еще в сентябре на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что "кампания экономического давления" на Иран, который Вашингтон считает спонсором терроризма, будет продолжена.