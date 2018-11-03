Только 6% украинских студентов, обучающихся в Польше, собираются после выпуска из учебного заведения вернуться в Украину. Об этом со ссылкой на результаты исследования аналитического центра CEDOS пишет Zn.ua.

При этом 22% украинских студентов до сих пор не знают, что они планируют делать в будущем. 23% - планируют остаться в Польше, 24% - переехать в другую страну Евросоюза, еще 8% - в другую страну мира.

Желание вернуться респонденты объяснили потребностью жить ближе к друзьям, стремлением использовать полученные знания на пользу Украине, жить в обычной культурной среде, неудачными попытки найти хорошую работу в Польше. Что касается желания остаться в Польше, оно объясняется лучшими условиями для жизни и возможностью зарабатывать больше, чем в Украине.

Отметим, что каждый десятый украинский студент в Польше имеет "карту поляка", которая упрощает процесс нахождения в стране, поиска работы, а также позволяет легче остаться там жить.

Напомним, в Польше бьют тревогу из-за оттока украинских заробитчан в другие страны ЕС.

Также мы писали, что лишь 13,7% украинских заробитчан не захотели остаться в Польше навсегда.