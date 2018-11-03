Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время саммита G20 30 ноября - 1 декабря он проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет Reuters.

По словам президента Америки, скорее всего, Штаты заключат с Китаем торговую сделку, так как недавно были проведены удачные дискуссии с этой страной, что приблизило нормализацию отношений.

Трамп отметил, что это должна быть справедливая сделка для всех, а правительство Китая очень хочет ее заключить.

Напомним, торговая борьба президента США Дональда Трампа с Китаем обострилась летом, когда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

Также мы писали, что с понедельника в силу вступят новые антииранские санкции США, которые касаются торговли нефтью.