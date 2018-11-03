В одном из ресторанов Подмосковья посетитель представился критиком журнала "Еда" и расплатился за обед отзывом в книге жалоб и предложений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

История произошла в Мытищах, парень заказал в ресторане первое, второе и компот.

"Меню, достойное звезды Мишлен, настолько поразило гостя, что лучшей оплатой он посчитал отзыв в книге жалоб и предложений. Расписав бурю эмоций от котлеток, он подписался критиком журнала "Еда". И ушел, не заплатив. Потому что лучший подарок - это хорошее настроение", - сделали вывод от такого поступка журналисты.

Вот страница с отзывом критика:

Стоит отметить, что в России действительно есть журнал с названием "Еда". В электронной версии издания можно найти блюда авторства Владимира Морозова. Однако тот ли это человек и действительно ли он был в ресторане с целью в дальнейшем опубликовать обзор о качестве обслуживания и еде, неизвестно.

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