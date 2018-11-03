Вселенский патриарх Варфоломей самолично вручит Томос об автокефалии избранному на объединительном соборе предстоятелю Украинской православной церкви. Об этом, как сообщает УНИАН, говорится в соглашении "О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом", которое сегодня в Стамбуле подписали президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей.

"Это Соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине. Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на соборе предстоятелю", - говорится в сообщении.

Также в соглашении указано, что в столице будет зарегистрировано миссию Вселенского патриархата (скорее всего, речь про Андреевскую церковь - прим. ред.), которая фактически будет посольством, его представительством в Киеве.

"Это и есть ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского Патриархата," - говорится в сообщении.

Также указано, что Вселенский патриархат будет содействовать подготовке и проведению собора, на котором будет избран единый предстоятель и будет вручено Томос об автокефалии.

Напомним, ранее Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции.

Как сообщала "Страна", в УПЦ КП заявили, что единственным кандидатом на предстоятеля автокефалии будет Филарет.

Также "Страна" сообщала, что патриарх Антиохийский и патриарх Сербский поддержали РПЦ и напомнили Варфоломею об опасности "из-за односторонних решений".