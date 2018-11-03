Варфоломей лично вручит Томос главе новой церкви после собора
Вселенский патриарх Варфоломей самолично вручит Томос об автокефалии избранному на объединительном соборе предстоятелю Украинской православной церкви. Об этом, как сообщает УНИАН, говорится в соглашении "О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом", которое сегодня в Стамбуле подписали президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей.
"Это Соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине. Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на соборе предстоятелю", - говорится в сообщении.
Также в соглашении указано, что в столице будет зарегистрировано миссию Вселенского патриархата (скорее всего, речь про Андреевскую церковь - прим. ред.), которая фактически будет посольством, его представительством в Киеве.
"Это и есть ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского Патриархата," - говорится в сообщении.
Также указано, что Вселенский патриархат будет содействовать подготовке и проведению собора, на котором будет избран единый предстоятель и будет вручено Томос об автокефалии.
Напомним, ранее Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции.
Как сообщала "Страна", в УПЦ КП заявили, что единственным кандидатом на предстоятеля автокефалии будет Филарет.
Также "Страна" сообщала, что патриарх Антиохийский и патриарх Сербский поддержали РПЦ и напомнили Варфоломею об опасности "из-за односторонних решений".