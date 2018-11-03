В ноябре 2018 года сразу у трех самых популярных и массовых авиакомпаний в Украине - Ryanair, Wizz Air и МАУ - поменялись правила перевозки ручной клади. Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Wizz Air: габариты ручной клади уменьшелись

Так, с 1 ноября 2018 года Wizz Air уменьшила габариты ручной клади до 40х30х20см (с 55х40х23 см), она должна помещаться под переднее сидение и весить не более 10 кг. При этом пассажиры, купившие приоритетную посадку, после вступления в силу новых правил, по-прежнему могут брать в салон самолета один основной предмет с габаритами до 55х40х23 см и дополнительный с размерами до 40х30х20 см. Те, кто не пользуется этой услугой, но желает пронести на борт самолета багаж большего габарита, чем допустимый, должны заплатить 25 евро (или 802,01 грн).

Кроме ручной клади, с собой позволяется брать пальто или одеяло, мобильный телефон, материалы для чтения в течение рейса, еду для детей до 2 лет на время полета, складную детскую коляску или маленькую колыбель, пару костылей для пассажиров с инвалидностью.

Скриншот: Wizz Air Ukraine

Ryanair просит оплатить Priority

Что касается Ryanair, тут новый размер допустимой ручной клади также теперь составляет 40х20х25 см (ранее 55х40х23 см). При провозе ручной клади габаритами 55 х 40 х 20 см и весом до 10 кг пассажиры должны оплачивать услугу Priority (6 евро или 192,48 грн) или багажный сбор при бронировании билета (8 евро или 256,64 грн). Если же о необходимости доплатить за более габаритный багаж становится известно уже после покупки билетов, стоимость услуги повышается еще на 2 евро. А если о несоответствии размеров багажа станет известно при посадке, пассажиру придется доплатить от 20 до 25 евро, или же 641,61- 802,01 грн.

Скриншот: Ryanair

МАУ изменит правила уже с 2019-го

МАУ меняет правила перевоза ручной клади с 15 января 2019 года. Пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик. Пассажиры, перевозящие зарегистрированный багаж и пассажиры эконом-премиум класса на дальнемагистральных рейсах смогут взять с собой на борт самолета два места ручной клади: одно место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40х30х10 см (для размещения под сидением кресла впереди), а также верхнюю одежду и зонтик.

Дополнительное место для перевозки ручной клади весом до 5 кг и размерами до 40 х 30 х 10 см обойдется пассажирам в 15 евро (или 481,2 грн).

Скриншот: МАУ

Напомним, Wizz Air уменьшила размер ручной клади для бесплатного провоза.

Также мы писали, что МАУ разрешит бесплатно провозить в самолете только один предмет верхней одежды и зонт.