Первый заместитель председателя фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, который входит в ближайшее окружение президента, уже устанавливает агитационные биллборды в округе №94 Киевской области, по которому он планирует баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Олег Рябчук.

На рекламном щите, который был запечатлен в городе Украинка, красуется надпись: "Нужна помощь - звони!". Ниже размещены номер телефона, а также подпись - нардеп Игорь Кононенко. Правда, номер начинается с цифр 0800, так что, очевидно Кононенко разместил на щите не свой личный номер.

"Вот пришли вы на субботний рынок в Украинку, а кошелек забыли - не впадайте в отчаяние", - иронизирует автор поста Олег Рябчук.

Скриншот: Facebook/ Oleh Rybachuk

Напомним, в санкционном списке России, который был опубликован 1 ноября, не оказалось Порошенко, Roshen, Кононенко и Коломойского.

Также мы писали, что Кононенко задекларировал дом в Испании и 7,7 млн гривен доходов.