Сегодня, 3 ноября, во время визита в Турцию президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, завершает этот процесс… создает все условия для того, чтобы процесс предоставления, точнее подготовки, к Собору, процесс предоставления Томоса был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви", - сказал Петр Порошенко журналистам после встречи с Варфоломеем в Стамбуле.

Глава украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим. Он также поблагодарил Вселенского патриарха за теплую и "полной мудрости встречу".

Ранее Порошенко удостоили звания почетного доктора в Турции.

Как сообщала "Страна", в УПЦ КП заявили, что единственным кандидатом на предстоятеля автокефалии будет Филарет.