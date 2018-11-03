Российская певица и телеведущая Алсу исполнила известные рок-хиты в свойственной ей нежной манере во время выпуска программы "Вечерний Ургант". Видео опубликовано на YouTube-канале программы.

Во время эфира ведущий Иван Ургант предложил певице поучаствовать в рубрике "Мой ласковый и нежный рок". Алсу пришлось исполнить "Черный пес Петербург" группы ДДТ, "Все идет по плану" "Гражданской обороны" и "Моя бабушка курит трубку" Гарика Сукачева.

После исполнения Алсу песни Егора Летова Иван Ургант в шутку заметил, что давно так не хотел размахивать черными анархистскими знаменами.

Как сообщала "Страна", украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала подтянутый живот на съемках российского телешоу "Вечерний Ургант".

Также лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров совместно с Леонидом Агутиным записали песню под названием "Какая-то фигня" и исполнили ее в эфире программы "Вечерний Ургант".

Ранее рокеры Сукачев и Галанин попали в базу "Миротворца".