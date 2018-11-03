3 ноября в 17:00 стартует матч "Шахтер" - "Динамо". Болельщики, которые не поедут в Харьков на стадион "Металлист", чтобы поприсутствовать на игре, могут посмотреть ее онлайн.

Так, транслировать матч будет канал "Футбол 2", показ стартует в 16:55. А перед началом игры зрителям покажут программу "Тур ONLINE", где эксперты будут анализировать матчи чемпионата Украины.

Кроме того, болельщики могут посмотреть игру на видеосервисе Oll.tv. Правда, он требует от зрителей регистрации, а в дальнейшем за просмотр необходимо будет заплатить: от 39 гривен за доступ на 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

"Страна" будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Напомним, матч Шахтер c Динамо проведут под охраной двух тысяч копов.

Также мы писали, что перед матчем Шахтер - Динамо, "горняки" объявили конкурс двойников Фонсеки и Хацкевича.