Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на девять мотоциклов по запросу Италии. Сообщается, что транспорт угнали в Сан-Марино и переместили в основном в Украину. Об этом говорится в судебных материалах, сообщают "Украинские новости".

В частности суд отказался арестовать мотоцикл SUZUKI RMZ 450, мотоцикл SUZUKI RMX 450, мотоцикл YAMAHA YZ 450, мотоцикл KTM SXE 350, мотоцикл KTM SXE 250, мотоцикл KTM SXE 350, мотоцикл KTM SXE 350, мотоцикл YAMAHA YZ 250, мотоцикл KAWASAKI KX 65.

Согласно судебным материалам, Италия подала запрос в Украину об аресте указанных транспортных средств. Печерский райсуд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры, поскольку она не предоставила доказательств того, что указанные мотоциклы разыскивает Италия.

Как сообщала "Страна", в посольстве Украины в Италии подтвердили арест группировки, вербовавшей наемников на Донбасс.

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