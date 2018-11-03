В Германии федеральная земля Гессен проголосовала за то, чтобы окончательно отказаться от смертной казни в своей конституции. При этом в национальной конституции смертную казнь отменили еще в 1949 году. Об этом сообщает BBC.

Западная федеральная земля является последней в Германии, которая внесла такие правки в свой местный правовой кодекс. Около 83% избирателей на референдуме проголосовали за отмену смертной казни. Голосование является символическим, поскольку федеральные законы всегда были важнее государственных.

Между 1946 и 1949 годами два человека были приговорены к смертной казни в регионе, но впоследствии эти решения были заменены пожизненными приговорами.

Как сообщала "Страна", Верховный суд американского штата Вашингтон единогласно отменил смертную казнь, признав ее неконституционной.

А в Беларуси решили не отказываться от смертной казни. Это связано с тем, что опросы общественного мнения в Беларуси показывают, что сторонников сохранения смертной казни в стране все еще больше, чем тех, кто выступает за отмену этого вида наказания.

Ранее, впервые за девять лет в штате Теннесси казнили преступника. 59-летний Билли Рэй Ирик был осужден за изнасилование и убийство девочки семи лет. С момента вынесения приговора до его исполнения прошло 32 года. Все это время Ирику удавалось через суд получить отсрочку, в том числе, из-за состава смертельной инъекции.