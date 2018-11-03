4 ноября в Украине будет местами солнечно и без осадков, температура воздуха будет держаться на уровне +10...+16 градусов. Это воскресенье - последний теплый выходной день в 2018 году. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в целом по стране температура будет оставаться такой же, как и в субботу, 3 ноября. Там, где было туманно и влажно, ситуация не изменится. Впрочем, как и в тех регионах, где было солнечно.

Что касается Киева, 4 ноября тут будет свежо, но не холодно. Воздух днем прогреется до +12 градусов. Осадков не ожидается. Также, по словам Диденко, уже на следующей неделе температура плавно опустится до небольшого ночного минуса.

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Скриншот: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики назвали точную дату, когда в Украине выпадет первый снег.

Также мы писали, что синоптик показала фото антициклона Yogi, который сохраняет в Украине теплую туманную погоду.