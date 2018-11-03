С 4 ноября в Украине вступает в силу закон о возобновлении кредитования (2478-VIII), подписанный президентом Порошенко. Сегодня соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном издании "Голос Украины".

"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу настоящего закона", - говорится в сообщении.

Ожидается, что со вступлением этого документа в силу уменьшатся риски кредиторов при осуществлении кредитных операций. А это в свою очередь должно облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к использованию банковских займов.

Также предполагается, что будут защищены права кредитора-ипотекодержателя, документ юридически обезопасит институт поручительства.

Кроме того, банки смогут получать важную для кредитных отношений информацию о заемщике. Станет невозможным отчуждение предмета ипотеки без согласия банка-кредитора.

Уменьшатся риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу в мае 2018 года 237 голосами народных депутатов. В июле Рада приняла закон № 6027-д о возобновлении кредитования. За проголосовали 239 народных депутатов.

Уменьшатся риски уклонения от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика

Ранее "Страна" писала о том, что банкам запретили бесконечное начисление процентов по кредитам в случае обращения в суд для его взыскания.

Также мы сообщали, что бывший глава МВФ получил срок за растрату и мошенничество с кредитными картами.