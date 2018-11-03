2 ноября Управление по контролю за иностранными активами минфина США обнародовало текст санкций против Ирана, вступление в силу которых вчера оригинально проанонсировал Дональд Трамп. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что новые санкции вступают в рамках решения, которые Дональд Трамп принял 8 мая. Тогда речь шла о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

Новые штрафные меры затронут, прежде всего, рынок нефти. Так, теперь закупка иранских нефтепродуктов будет ограничена. В юрисдикции США с 7 августа 2018 года были блокированы все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана. А как раз с 5 ноября - его энергокомпаниями Iranian Oil Company (NIOC) и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

В санкционный список США попадут 700 иранских организаций. Кроме того, страна будет отключена от межбанковской системы SWIFT. Единственное, чего санкции ни коим образом не коснутся - это гуманитарные поставки.

Напомним, еще в сентябре цены на нефть продолжили рост из-за санкций США против Ирана

Также советник Трампа заявил, что США не позволят Европе игнорировать антииранские санкции.