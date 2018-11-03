В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737, которой разбился 29 октября вскоре после взлета, погиб водолаз. Об этом пишет The Straits Times‏.

Погибшим оказался индонезийский дайвер Сиарул Антно. Он скончался в пятницу, 2 ноября, из-за декомпрессии. Его тело уже передали семье.

Фото: straitstimes.com

Напомним, все пассажиры и экипаж пассажирского лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявшего рейс из Джакарты в Панкалпинанг, погибли. "Черные ящики" самолета расшифруют через две недели, причину трагедии назовут через месяц.

Также мы писали, что причиной крушения Boeing 737 в Индонезии может оказаться неисправность оборудования самолета. Сообщается, что во время предыдущего полета лайнера были отмечены проблемы в работе бортового оборудования.