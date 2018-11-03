Авиакатастрофа в Индонезии. Во время поисково-спасательной операции погиб дайвер
В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737, которой разбился 29 октября вскоре после взлета, погиб водолаз. Об этом пишет The Straits Times.
Погибшим оказался индонезийский дайвер Сиарул Антно. Он скончался в пятницу, 2 ноября, из-за декомпрессии. Его тело уже передали семье.
Фото: straitstimes.com
Напомним, все пассажиры и экипаж пассажирского лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявшего рейс из Джакарты в Панкалпинанг, погибли. "Черные ящики" самолета расшифруют через две недели, причину трагедии назовут через месяц.
Также мы писали, что причиной крушения Boeing 737 в Индонезии может оказаться неисправность оборудования самолета. Сообщается, что во время предыдущего полета лайнера были отмечены проблемы в работе бортового оборудования.