Европейские футбольные клубы планируют создать Суперлигу, которая может заменить Лигу Чемпионов с 2021 года. Турнир может. Об этом говорится в совместном расследовании Football Leaks и Der Spiegel, передает DW.

По информации издания, 16 топ-команд планируют в ноябре 2018 подписать договор о создании Суперлиги. Отмечается, что одна из консалтинговых компаний презентовала ФК "Реал Мадрид" соответствующий план еще в октябре.

Планируется, что клубы будут распределены по двум критериям:

"основатели" - 11 команд : "Реал Мадрид", "Барселона" (обе - Испания), "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" (все - Англия), "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Ювентус" и "Милан" (обе - Италия).

: "Реал Мадрид", "Барселона" (обе - Испания), "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" (все - Англия), "ПСЖ" (Франция), "Бавария" (Германия), "Ювентус" и "Милан" (обе - Италия). "приглашенные гости" - 5 команд: "Атлетико" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Марсель" (Франция), "Рома" и "Интер" (обе - Италия).

При этом, клубы-учредители не могут вылететь из Суперлиги, это могут сделать только "приглашенные гости". Кроме этого, вероятным является создание второго эшелона Суперлиги, победители которого войдут в Суперлигу на место "приглашенных гостей".

По документам, которые есть в распоряжении СМИ, 11 клубов-основателей планируют основать компанию в Испании и собственноручно управлять Суперлигой. Наибольшую долю в будущей компании получит "Реал Мадрид" - 18,77%, "Барселона" - 17,61%, далее идут "Манчестер Юнайтед" - 12,58% и "Бавария" - 8,29%.

Отмечается, что исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию об этих планах косвенно. По его словам, некоторые из крупных европейских клубов могут вести дискуссии о создании Суперлиги, но эти планы, очевидно, "не очень конкретные". Как пишет Der Spiegel, в "Баварии" заявили, что не знают ни о содержании, ни о проекте декларации о намерениях создания Суперлиги.

Ранее мы писали о планах футбольных клубов второго эшелона создать Северную Европейскую лигу.

Как сообщала "Страна", мадридский Реал открыл спортивную школу в Тернополе.

Напомним также, что ФК "Барселона" стала первым клубом в истории, чей доход составил миллиард долларов за сезон.