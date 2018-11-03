Сегодня, 3 ноября, президент Петр Порошенко получил степень почетного доктора Стамбульского университета во время визита в Турцию. Об этом сообщается в Twitter президента.

Также стало известно, что субботний визит в Турцию президент Петр Порошенко начал с открытия мемориальной таблички на здании, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи.

Позже он побывал в Стамбульском университете.

Фото: twitter.com/ZubkoGennadiy

"Для меня большая честь получить степень почетного доктора Стамбульского университета и присоединиться к когорте других уважаемых политических деятелей, удостоенных этого звания", - отметил Порошенко.

Он также поблагодарил Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и активную программу обмена студентами.

Скриншот: twitter.com/poroshenko

Как сообщала "Страна", Порошенко встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию. Петр Порошенко также проведет отдельные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Константинопольский архиерей заявил, что в Украине больше не существует Московского патриархата, но и Киевский патриархат тоже.