С 4 по 9 ноября эксперты МВФ будут пребывать в Киеве и консультировать украинское правительство по поводу государственного бюджета на 2019 год. Об этом со ссылкой на постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Йосту Люнгмана сообщает Интерфакс-Украина.

Так, обращение о необходимости подобной консультации в МВФ направило само правительство. Отметим, что принятие бюджета является условием предоставления Украине финансирования по новой программе stand by.

Напомним, миссия МВФ работала в Киеве в сентябре, тогда она уехала, так и не дав рекомендаций Фонду выделить Украине кредит. В числе причин были названы откладывание правительством повышения цен на газ и непринятие государственного бюджета на будущий год.

18 октября Кабмин принял решение поднять цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. В этот же день стало известно, что МВФ и Украина договорились о кредитной программе на $3,9 млрд, но в Международном валютном фонде подчеркнули, что деньги дадут после принятия бюджета.