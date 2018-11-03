В студии йоги в американском Таллахасси (Флорида) мужчина открыл стрельбу, ранив четверых человек, еще двое людей в результате ранений скончались. Об этом сообщает Reuters.

"Есть признаки того, что несколько человек не только боролись с нападающим, но и пытались спасти других людей", - рассказал руководитель полиции города Майкл ДеЛео.

Нападающий покончил с собой, "поэтому не было никакой непосредственной угрозы населению Таллахасси".

Правоохранители предварительно установили личность злоумышленника и ищут любые связи между ним и жертвами. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как сообщала "Страна", после стрельбы в Керчи 8 человек все еще пребывают в тяжелом состоянии.

Напомним также, что во Флориде вертолет рухнул на автомобильную стоянку, два человека погибло.

Ранее во Флориде арестовали подозреваемого по делу о рассылке бомб.