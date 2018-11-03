Карабинеры Италии задержали двух украинцев, которые напали на индийца в римском метрополитене. Об этом сообщает издание Roma Today.

Задержанным по 23 года. В полиции отметили, что украинцы пытались ограбить 28-летнего индийца, но когда он оказал сопротивление, нанесли ему удары. Также жестоко избили вступившуюся за него пожилую женщину. Roma Today сообщает, что защитница была украинкой .

Пострадавший отказался писать заявление, но тем не менее правоохранители возбудили уголовное дело на основании записей с камер видеонаблюдения.

Сам инцидент произошел около 21:30 вечера 1 ноября. В Сети также появилось видео нападения, где видно, что один из напавших ругается на украинском языке и называет себя "фашистом". "Йди на вулицю, бангладеш ***, я фашист ***, я тебе ***". Що ти мені тут махаєш, ***", - отчетливо слышно на видео. Затем один из хулиганов взял индуса за одежду, а через несколько мгновений ударил его.

Как сообщала "Страна", под Николаевом пять индусов в одной легковушке едва выжили, вылетев на повороте с трассы.

Напомним также, что в Индии открыли Статую Единства, которая стала самой высокой в мире.