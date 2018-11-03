Киевский патриархат просит Верховную Раду принять закон о единой православной церкви в Украине, а также изменить название УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, после объединенная украинская церковь будет называться Украинской православной церковью.

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием "украинская", являясь по сути русской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться русской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке русские", - сказал Филарет.

Напомним, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов заявил, что в Украине больше не существует Московского патриархата, а все православные иерархи теперь считаются подчиненными Константинополя. Он также сказал, что Вселенский патриархат не признавал Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ).

Как сообщала "Страна", лидер "автокефалистов" в УПЦ митрополит Драбинко приписывал себе авторство концепции "Русского мира".

Также в УПЦ КП заявили, что единственным кандидатом на предстоятеля автокефалии будет Филарет.