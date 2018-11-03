В Гонконге 2 ноября в возрасте 91 года скончался продюсер Рэймонд Чоу, который принес славу Брюсу Ли и Джеки Чану, который получил первый в своей карьере "Оскар". Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Рэймонд Чоу внес огромный вклад в формирование жанра фильмов с боевыми искусствами в современном его виде. Он известен как "крестный отец киноиндустрии Гонконга".

Благодаря своим картинам он открыл миру актёров и мастеров боевых искусств Джеки Чана и Брюса Ли. За свою жизнь Чоу спродюсировал более 600 фильмов и создал одну из известнейших кинокомпаний Гонконга Golden Harvest.

Рэймонд Чоу Фото: Кинопоиск

Как сообщала "Страна", Джеки Чан выгнал из дома дочь, которая призналась в нетрадиционной ориентации.

Также стало известно, что на съемках фильма с участием Брюса Уиллиса сгорел пожарный.