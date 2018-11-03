В Пакистане 2 октября был убит религиозный деятель и бывший член пакистанского сената Сами аль-Хак по прозвищу "отец Талибана". Его нашли дома в Равалпинди возле Исламабада с огнестрельными ранениями и колотыми ранами. Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на семью убитого.

81-летнего аль-Хака доставили в больницу, но спасти его не удалось. О том, кто устроил нападение, не сообщается. Где в момент нападения был водитель и охранник религиозного деятеля также не известно.

Сами аль-Хак является известным экспертом в области ислама и дважды избирался в Сенат. Он основал известную школу исламской теологии, где получили образование многие известные афганцы и пакистанцы. Многие его ученики присоединились к моджахедам и участвовали в войне с советскими войсками в Афганистане.

Позже они составили костяк радикальной группировки "Талибан", захватившей власть в стране в 1996 году. По данным газеты, Сами аль-Хак получил свое прозвище благодаря тесным связям с основателем движения "Талибан" Мухаммадом Умаром. Сами аль-Хак также возглавлял фракцию JUI-S политической партии суннитов-деобанди в Пакистане.

Фото: dailypakistan.com.pk

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