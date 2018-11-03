Сегодня, 3 ноября, в Днепре во время пожара в пятиэтажном доме погибли 3 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

Пожар возник в квартире на втором этаже в 00:25 по ул. Рабочая, 164. "Погибли 3 человека (из них 1 ребенок 2014 г.р.) и пострадал 1 ребенок (2013 г.р.), которого госпитализировали в больницу”, — указано в сообщении чрезвычайников.

В 1:01 подразделениями ГосЧС пожар на площади 2 кв.м. был ликвидирован. К тушению привлекалось 8 человек и 2 единицы техники ГосЧС.

Фото: facebook.com/MNSDNE

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждали жителей Днепра о надвигающемся шторме и угрозе пожаров.

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